بالصور: وزير الداخلية يفتتح مقر الإدارة العامة للدعم المركزي في صلاح الدين

افتتح وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، صباح اليوم السبت، مقر الإدارة العامة للدعم المركزي، بمنطقة صلاح الدين، بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز فيه، بعدما تعرض لأضرار نتيجة الحرب في جنوب العاصمة طرابلس..

وشارك في الافتتاح مدير الإدارة عميد محمد فتح الله، وعدد من رؤساء الفرع والمكاتب وضباط الإدارة، وفق بيان لوزارة الداخلية اليوم.

وعقد الوزير اجتماعا، على هامش الافتتاح مع مدير الإدارة، ناقش خلاله سير العمل بالإدارة بكافة فروعها ومكاتبها والأعمال التي قامت بها من خلال المهام المكلفة بها، في دعم وإسناد الأجهزة ومديريات الأمن، وكذلك استعراض المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل وإيجاد الحلول لها، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للمحافظة على أمن الوطن والمواطن.

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واستمع مازن لشروح وملاحظات من فتح الله، حول الجهود التي تقوم بها الإدارة بكافة فروعها ومكاتبها على مستوى ليبيا في دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمناطق.

وفي ختام الاجتماع قدم فتح الله درع الإدارة العامة للدعم المركزي للوزير.

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