المصرف الوطني للمصادر الوراثية يطلق فكرة لغرس 5 ملايين شجرة

أطلق المصرف الوطني للمصادر الوراثية النباتية بليبيا فكرة لمشروع يهتم بتنفيذ حملة تشجير سنوية محددة بسنة 2030، تهدف إلى زراعة ما لا يقل عن خمسة ملايين شجرة.

ويهدف المصرف الوطني للمصادر الوراثية من هذه الحملة، إلى مواجهة التغير المناخي، من خلال العمل على تخفيض درجات الحرارة، واستجلاب السحب إلى جانب تجسيد الثقافة الزراعية بين المؤسسات الليبية العامة و الخاصة.

وأعدّ المصرف خطة عمل تمحورت حول إشرافه على الحملة بمساعدة مؤسسات الدولة العامة والخاصة والمنظمات المهتمة بهذا الشأن، إلى جانب تشكيل فرق عمل لتنفيذ المشروع وفق توجيهات المصرف بالنقاط المستهدفة فضلاً عن تسمية يوم بداية التشجير باليوم الوطني للتشجير.

ونوّه المصرف بضرورة ترشيح البلديات لأحد الأفراد للتنسيق مع المصرف؛ للبدء في حملة التشجير من قبل المتعاونين عن طريق التسجيل عبر رابط مخصص لذلك.

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