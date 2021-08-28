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أوردمان يؤكد دعم بلاده لإنجاح انتخابات ديسمبر وإخراج المرتزقة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعرب نائب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ليزلي أوردمان، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية، عن دعم بلاده لحكومة الوحدة فيما يخص ملفي الاستحقاقات الانتخابية في الرابع والعشرين من ديسمبر وإخراج المرتزقة من البلاد.

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قناة ليبيا

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