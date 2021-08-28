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الجامعة العربية: لم نتلقَّ إخطارًا رسميًا بشأن دعوة ليبيا لاجتماع اتحاد المغرب العربي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

 قال مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية إن جامعة الدول العربية لم تتلقَّ اخطارًا رسميًا بشأن انعقاد اجتماع اتحاد المغرب العربي، على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر انعقاده خلال الفترة من 7 الى 9 سبتمبر المقبل.

وزارة الخارجية بحكومة الوحدة أصدرت في وقت سابق بيانًا، أكدت فيه دعوتها إلى عقد اجتماع على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي سيُعقد في القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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