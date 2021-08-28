العامة للكهرباء: صيانة وتحديث محطة تحويل الجهد العالي نالوت

بدأت فرق الصيانة بالإدارة العامة لمشروعات التوزيع التابعة للشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم السبت، بصيانة محطة تحويل الجهد العالي بمدينة نالوت.

وأفادت “العامة للكهرباء” في منشور على موقع فيسبوك، بتركيب محطة جديدة معزولة بالغاز، بقدرة 11/66 كيلو فولت، مشيرةً إلى أن عملية الصيانة جاءت نظرًا لتهالك وضعف المحطة القديمة.

وتعاني مختلف مناطق البلاد، من أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتصل ساعات طرح الأحمال في بعض المناطق أثناء وقت الذروة إلى أكثر من 10 ساعات يوميًا.

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