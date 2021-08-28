كوبيتش في الرجمة للقاء حفتر واللجنة العسكرية المشتركة

أخبار ليبيا24

أجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، اليوم السبت، زيارة إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الرجمة شرقي بنغازي.

وخلال، الزيارة التقى كوبيتش مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

وقال مكتب القيادة، “القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر يلتقي في مكتبه بمقرّ القيادة العامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد يان كوبيتش والوفد المُرافق له”.

وعقب انتهاء لقائه مع حفتر التقى كوبيتش بأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة.

وذكرت القيادة، أن كوبيتش ناقش مع اللجنة آخر الأوضاع والمستجدات على الساحة الليبية.