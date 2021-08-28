جلسة حوارية حول أسباب التنمر وطرق القضاء عليه

بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم تنظيم جلسة حوارية حول التنمر ببلدية براك بوادي الشاطئ وأسبابه وأضراره وطرق القضاء عليه، لا سيما بعد ارتفاع وتيرته في الآونة الأخيرة.

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