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جلسة حوارية حول أسباب التنمر وطرق القضاء عليه

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تم تنظيم جلسة حوارية حول التنمر ببلدية براك بوادي الشاطئ وأسبابه وأضراره وطرق القضاء عليه، لا سيما بعد ارتفاع وتيرته في الآونة الأخيرة.

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قناة ليبيا

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