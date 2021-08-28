القطراني يجتمع بوزير الإسكان والتعمير لتنفيذ برنامج “عودة الحياة” في بنغازي

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عقد النائب الأول لرئيس الحكومة، حسين القطراني، اليوم السبت في بنغازي، اجتماعا مع وزير الاسكان والتعمير، أبوبكر الغاوي، ووكيل الوزارة للشؤون الفنية، خالد العبدلي وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مدى جاهزية وزارة الإسكان والتعمير للإشراف ولتنفيذ الخطط الموضوعة من قبل الحكومة لإنعاش عجلة التنمية في شتى المجالات.

وجاء الاجتماع بعد إعلان رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، عن البرنامج الوطني المعد من قبل الحكومة للربع الأخير من العام الجاري والمسمى بخطة “عودة الحياة”.

وأوضح القطراني، بأن هذه المرحلة تحتاج من الجميع بذل المزيد من الجهد من أجل الوصول بالبلاد إلى الاستقرار ولابد من التكاتف والتعاضد وتوحيد الكلمة وطي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل.