دردور من تركيا: يجب نقل مجلس النواب من المنطقة الشرقية إلى طرابلس

دعا فرج دردور، الباحث الليبي المقيم في تركيا، إلى نقل مجلس النواب من المنطقة الشرقية إلى طرابلس.
كتب دردور على تويتر: “مادام البرلمان سيستخدم على الدوام بحكم المكان في المنطقة الشرقية، لعرقلة الحكومات وابتزازها تماما مثل قطاع الطرق! ففي هذه الحالة يجب استعادة البرلمان الى مكانه الطبيعي في طرابلس مثل كل برلمانات العالم التي مقراتها العواصم”.
واختتم الباحث الليبي المقيم في تركيا قائلًا على حسابه: “كذلك يجب نقل شركة الخليج للنفط التي تم نهبها من بعض القبائل” على حد زعمه.
مادام #البرلمان سيستخدم على الدوام بحكم المكان في #المنطقة_الشرقية، لعرقلة الحكومات وابتزازها تماما مثل قطاع الطرق! ففي هذه الحالة يجب استعادة البرلمان الى مكانه الطبيعي في #طرابلس مثل كل برلمانات العالم التي مقراتها العواصم.
وكذلك #شركة_الخليج_للنفط التي تم نهبها من بعض القبائل!
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