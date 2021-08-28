دردور من تركيا: يجب نقل مجلس النواب من المنطقة الشرقية إلى طرابلس

دعا فرج دردور، الباحث الليبي المقيم في تركيا، إلى نقل مجلس النواب من المنطقة الشرقية إلى طرابلس.

كتب دردور على تويتر: “‏مادام ‎البرلمان سيستخدم على الدوام بحكم المكان في ‎المنطقة الشرقية، لعرقلة الحكومات وابتزازها تماما مثل قطاع الطرق! ففي هذه الحالة يجب استعادة البرلمان الى مكانه الطبيعي في ‎طرابلس مثل كل برلمانات العالم التي مقراتها العواصم”.

واختتم الباحث الليبي المقيم في تركيا قائلًا على حسابه: “كذلك ‎يجب نقل شركة الخليج للنفط التي تم نهبها من بعض القبائل” على حد زعمه.

‏مادام ‎#البرلمان سيستخدم على الدوام بحكم المكان في ‎#المنطقة_الشرقية، لعرقلة الحكومات وابتزازها تماما مثل قطاع الطرق! ففي هذه الحالة يجب استعادة البرلمان الى مكانه الطبيعي في ‎#طرابلس مثل كل برلمانات العالم التي مقراتها العواصم.

وكذلك ‎#شركة_الخليج_للنفط التي تم نهبها من بعض القبائل!