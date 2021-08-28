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دردور من تركيا: يجب نقل مجلس النواب من المنطقة الشرقية إلى طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا فرج دردور، الباحث الليبي المقيم في تركيا، إلى نقل مجلس النواب من المنطقة الشرقية إلى طرابلس.

كتب دردور على تويتر: “‏مادام ‎البرلمان سيستخدم على الدوام بحكم المكان في ‎المنطقة الشرقية، لعرقلة الحكومات وابتزازها تماما مثل قطاع الطرق! ففي هذه الحالة يجب استعادة البرلمان الى مكانه الطبيعي في ‎طرابلس مثل كل برلمانات العالم التي مقراتها العواصم”.

واختتم الباحث الليبي المقيم في تركيا قائلًا على حسابه: “كذلك ‎يجب نقل شركة الخليج للنفط التي تم نهبها من بعض القبائل” على حد زعمه.

‏مادام ‎#البرلمان سيستخدم على الدوام بحكم المكان في ‎#المنطقة_الشرقية، لعرقلة الحكومات وابتزازها تماما مثل قطاع الطرق! ففي هذه الحالة يجب استعادة البرلمان الى مكانه الطبيعي في ‎#طرابلس مثل كل برلمانات العالم التي مقراتها العواصم.
وكذلك ‎#شركة_الخليج_للنفط التي تم نهبها من بعض القبائل!

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لانه حمار وغبى جدا مثل اى اخوانى حقير يثير ضحك الجميع لانه لانه فشل من قبل مايسمى برلمان طرابلس فى الوصول لاى نصاب قاتونى ومن الاسهل نقل الغاصمة الى سرت او البيضا عاصمة الاستقلال التى نقلتها ثورة الفاتح الى طرابلس وتم اعادة نشيد وعلم الاستقلال وبقيت عاصمة الفاتح طرابلس !! عموما الخوان قلة من حثالة المجتمع لا وزن شعبى لها فى ليبيا او تونس وراينا الغنوشى لا يستطيع جلب خرفان للاعتصام امام البرلمان والكل يعرف نهاية اعتصام رابعة فى مصر بل انه تعرض للرجم بالحجارة من المتظاهرين الغاضبين منه فهرب من المكان مثل الخرفان .
    اما فى ليبيا فلا قيمة لوجود البرلمان ولا حتى اى حكومة فى طرابلس اذا قام الجيش الوطنى بحكم مناطق سيطرته الغنية بالثروة النفطية والغاز والمياه وبدونها تعود طرابلس لرعى الاغنام مع مصراته !!

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  • قريبا سنرى اردوغان يسلمكم قربان للمشير ياحقير كما يسعى الان مع خوان مصر كانوا اغبياء مثلك وصعدوا الى الهاوية وفى الوقت الذى يوجد فيه ربكم الاعمى مرشد عام الاخوان الاول بديع والثانى محمود عزت فى السجن مع العقل المفكر للخوان خيرت الشاطر وثلة من كبار الخرفان ودهلوا عالم النسيان راينا اليوم مشهدا يؤلم الاخوان فى بغداد اول لقاء مباشر بين السيسى وتميم امير قطر وراينا الضحكات والابتسامات تعلوا وجوههما وبالامس قالت الرئاسة التركية ان اللقاءات مع مصر مستمرة وانها ستشهد قريبا تحسنا ملموسا مما يدل على ان من استغلوا الاخوان وجعلوهم يقبلوا الاقدام الان يدوسهم بالاقدام ولن استغرب اذا رايت الدردور هذا والغريانى والساعدى ومحمود عبدالعزيز والصلايى وغيرهم يتم شحنهم هدية من اردوغان للمشير عربون محبة فالمثل يقول ما محبة الا بعد عداوة ويتفق مع قوله تعالى ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم . وهو ما رايناه يحدث بالفعل فى لقاء السيسى تميم .
    اما الخوان فيعيشون مثل هذا الدلدول كلابا تنبح لصالح سيدها الى ان يتخلص منها عندما تصبح مسعورة وفى الاخرة كلاب النار الفجار

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  • من يوسف ابراهيم في طرابلس الى طرطور صعلوك الاناضول اردوغان في تركيا:
    برلمانات العالم ياطرطور توجد في عواصم لاتسيطر عليها العصابات الاجرامية ومرتزقة خوان المسلمين باعة الاوطان. وعن سرقات الشركات ياطرطور فاسأل عنها الحكومات السابقة من عشر سنوات والتي مقرها عاصمة الطراطير للأسف.

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  • الا تستحى وانت تعيش وسط بيوت الدعارة والخمر وتعمل كلب مسعور لصالح المعتوه ويصرف عليك من عرق الداعرات ومهابلهم يامهبول اسطنبول لو كان عندك ذرة رجولة لما قبلت هذا الوضع ياديوث فما دخلك انت بارض ليبيا الطاهرة ياحقير ستعيش كلب مسعور ينبح لصالح خليفة المفلسين وتموت كلبا من كلاب النار الاشرار وتدفن فى ارض مشبعة بالنجتسة من الخمر والدعارة ياخسارة

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  • ذيل من ذيول الاخوان ..راهو غير متحشم شويا يبي يقول من طبرق الى انقرة..تفوه على اشكالكم..وقريبااااااااااااااااا جدا نهايتكم

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