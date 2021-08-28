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تجديد المطالبات المحلية لإجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

خرج عدد من أهالي طرابلس بوقفة في ميدان الجزائر أكدوا خلالها ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر، مشددين على حقهم في تقرير مستقبل البلاد من خلال الاستحقاق الديمقراطي المنتظر.

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قناة ليبيا

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