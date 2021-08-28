سفن عسكرية إيطالية تساعد في إنقاذ 539 مهاجرا انطلقوا من ليبيا  

وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 20 مهاجرا ممن خضعوا لفحوص طبية كانت بأجسادهم آثار تعذيب، وقالت: “أصيبوا بحروق وجروح ناجمة عن أسلحة نارية.. كانوا مرهقين للغاية، وكان بعضهم مصابين بالتجفاف”.

وأضافت أن العديد من المهاجرين من شمال أو غرب إفريقيا، وبعضهم من بنغلاديش.

علاوة على ذلك، وصل قاربان صغيران على متنهما نحو 15 مهاجرا إلى مياه لامبيدوزا دون مساعدة من تونس في وقت سابق من السبت، وفقا لسيراتشيري. وشوهد قارب ثالث على متنه حوالي 20 شخصا يقترب من لامبيدوزا بعد ظهر السبت.

يمكن للمجمع السكني في الجزيرة، حيث يقيم المهاجرون أثناء استكمال الأوراق الأولية لطلبات اللجوء، استيعاب حوالي 250 شخصا، لكن الوافدين السبت زادوا عدد المقيمين إلى حوالي 1200. وينتظر العديد من المهاجرين نقلهم بالقوارب إلى صقلية أو البر الرئيسي الإيطالي.