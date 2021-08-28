«تيار يا بلادي»: نوري بوسهمين أوضح عن رأيه لمنسقي المكاتب في كثير من الأمور «عبر الإنترنت»

قال ما يعرف “تيار يا بلادي” برئاسة نوري بوسهمين، إنه عقد صباح اليوم السبت اجتماع ضم المدير التنفيذي بالتيار مع منسقي المكاتب والفروع في كل من زليتن و بني وليد و العمامرة مسلاتة ووازن.

أضاف في بيان: “يأتي هذا الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للتيار ضمن سلسلة اجتماعات تهدف رئاسة التيار من خلالها للتواصل مع الفروع بشكل مستمر والوقوف على ما يحتاجون إليه لأداء أعمالهم على أكمل وجه حتى تكون مكاتب الفروع عاملا من عوامل النهوض في مناطقهم وتوجيه الناس إلى أفضل الخيارات التي تضمن لهم حقوقهم بعيدا عن حسابات المصالح الفئوية الضيقة”.

وتابع قائلًا: “وقد تم خلال الاجتماع التواصل مع نوري أبو سهمين – ممثلا لرئاسة التيار – عن طريق النت استمع فيها للحاضرين وأجاب عن استفساراتهم ووضح لهم رأي رئاسة التيار في كثير من الأمور المتعلقة بعمل المكاتب والفروع خلال المرحلة المقبلة” وفق قوله.