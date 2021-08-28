ليبيا الان

«تيار يا بلادي»: نوري بوسهمين أوضح عن رأيه لمنسقي المكاتب في كثير من الأمور «عبر الإنترنت»

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال ما يعرف “تيار يا بلادي” برئاسة نوري بوسهمين، إنه عقد صباح اليوم السبت اجتماع ضم المدير التنفيذي بالتيار مع منسقي المكاتب والفروع في كل من زليتن و بني وليد و العمامرة مسلاتة ووازن.

أضاف في بيان: “يأتي هذا الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيسي للتيار ضمن سلسلة اجتماعات تهدف رئاسة التيار من خلالها للتواصل مع الفروع بشكل مستمر والوقوف على ما يحتاجون إليه لأداء أعمالهم على أكمل وجه حتى تكون مكاتب الفروع عاملا من عوامل النهوض في مناطقهم وتوجيه الناس إلى أفضل الخيارات التي تضمن لهم حقوقهم بعيدا عن حسابات المصالح الفئوية الضيقة”.

وتابع قائلًا: “وقد تم خلال الاجتماع التواصل مع نوري أبو سهمين – ممثلا لرئاسة التيار – عن طريق النت استمع فيها للحاضرين وأجاب عن استفساراتهم ووضح لهم رأي رئاسة التيار في كثير من الأمور المتعلقة بعمل المكاتب والفروع خلال المرحلة المقبلة” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • تيار يابلاوى تيار ارهابى تابع لمفتت الديار الغريانى يضم حريم السلطان المعادية للاوطان ولا وزن شعبى له سيقول لهم الجميع اتفووووووووووووه

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  • راحت عليكم يابوسمين فالناس لديها وعى كافى من تجارب البلدان المجاورة حيث يختار الخوان اسماء معاكسة للواقع فتجد اعداء اليلاد يدعون ان يدافعون عنها مع انهم من حريم السلطان خوان الاوطان وكل هذا فعله خوان مصر فراينا اسماء لاحزاب داعشية ما اسمها تخيل حزب الداعشى البغل حازم ابواسماعيل كان حزب الوطن وشعاره سنحيا كراما وهو العزيز الكريم فى السجن وهو تعبير ورد فى القرآن الكريم للتهكم على مصير الكفار فى جهنم يوم القيامة
    وحزب الارهابى الاخوانى عبدالمنعم ابوالفتوح كان يحمل اسم ايضا لا علاقة له بالواقع وحزب الوسط كان حزب اخوانى ارهابى والحرية والعدالة حزب الاخوان الارهابى !!
    فلا يتصور ارهابى مثلك سيخدع الناس باسماء بعيدة عن الواقع العب غيرها ياحمار

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  • هههه (تيار ياحنيني) مش هادا بوشمين متاع القـ…………. (نوري بوسهمين أوضح عن رأيه في جسم حـ………..)…اللي كيفك يتحشم ومعاش يطلع وكل متطلع نذكروا مندس عليك في شي

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  • غير وين تعرف بلادك يا سرسري يا فاسد يا سراق يا حقير،اتفوووووووه علي زمتك يا ذيوث يا عرص يا خسيس

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