“حقوق الإنسان” تطالب باحترام اختصاصات الأجهزة الأمنية

خاص | 218

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كلاً من “المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام والمحامي العام طرابلس”، بوقف تجاوزات إدارة عمليات الأمن القضائي بجهاز الشرطة القضائية التابعين لوزارة العدل.

وقالت اللجنة في خطاب وجهته إلى الجهات الثلاث، وتلقت 218 نسخة منه، إن قسم تقصّي الحقائق التابع لها، رصد طوال الفترة الماضية، عدة تجاوزات لعناصر إدارة عمليات الأمن القضائي، كإقامة استيقافات أمنية والتدخل في اختصصات الجهات الأمنية الأخرى، فيما يتعلق بمتابعة إجراءات السيارات ورخص القيادة.

ورصدت اللجنة خروقات أخرى تمثلت في تجول عناصر إدارة عمليات الأمن القضائي، بآليات تحمل شعار الإدارة في غير ساعات العمل وخارج نطاق المحاكم والنيابات والمرافقة العدلية ومؤسسات الإصلاح والتأهيل، المعني بهم تأمينها والتواجد في نطاقها.

وشددت لجنة حقوق الإنسان في ختام الخطاب على ضرورة تنفيذ مهام الإدارة، بما يحترم اختصاصات الأجهزة الأمنية الأخرى، وبما يضمن احترام سيادة القانون والمواطنين، بالإضافة إلى احترام تبعية أجهزة السلطة القضائية.

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