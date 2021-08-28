القبض على عصابة سرقة نيجيرية في الجفرة

أعلن مكتب الإعلام والتواصل في قسم شرطة نجدة بنغازي، أن شرطة نجدة بنغازي وبالتعاون مع مديرية أمن الجفرة، قد قامت بالقبض على عصابة سرقة كانت في طريقها للهروب خارج المدينة، بعد قيام أفرادها بسرقة مبلغ 200 ألف دينار ليبي من أحد المنازل في بنغازي.

وذكرت وحدة التحري والقبض في القسم أن أفراد العصابة يحملون الجنسية النيجيرية، وتم العثور على قسم من المبلغ معهم، فيما كشفت التحقيقات لاحقاً أنهم قاموا بتحويل باقي النقود إلى نيجيريا.

وقد تم تحويل المقبوض عليهم جميعاً إلى النيابة العامة، بحسب ما أعلن عنه المكتب الإعلامي.

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