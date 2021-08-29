كوبيتش يبحث مع لجنة 5+5 التابعة للقوات المسلحة مستجدات الأوضاع بليبيا

التقي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش والوفد المُرافق له ، اليوم السبت، بأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، وذلك لمناقشة آخر الأوضاع والمُستجدات على الساحة الليبية .

وكان القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر يلتقي في مكتبه بمقرّ القيادة العامة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش والوفد المُرافق له .

والاثنين الماضي، التقي يان كوبيتش، برئيس المجلس الرئاسي الدكتور، “محمد المنفي”، للتباحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وبإجراء الانتخابات في موعدها وتذليل الصعوبات من أجل تنظيمها في موعدها المحدد.

و ناقش اللقاء الوضع الأمني في البلاد، والتنسيق مع دول الجوار في الملفات الأمنية المشتركة، وقد أشاد رئيس البعثة الأممية بجهود المجلس الرئاسي في العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإرساء قواعد المصالحة الوطنية تمهيداً لإجراء الاستحقاق الانتخابي لتحقيق استقرار دائم في البلاد.