اجتماع دوري لرئاسة الأركان العامة بحضور أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة

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أُجري، بمقر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة بالرجمة، اجتماع دوري برئاسة رئيس الأركان، الفريق عبدالرازق الناظوري، وبحضور أعضاء القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة.

وذكر المركز الإعلامي لرئاسة الأركان، أن الاجتماع بحث العديد من المواضيع، والتي أهمها متابعة ما اتخذ من إجراءات وقرارات من قبل اللجنة حيال ما يتعلق بعملها واختصاصاتها.

وأضاف، كما جرت مناقشة المستجدات على جميع الأصعدة ووضع الخطوط العريضة للاستعداد لجميع المستجدات، إضافة إلى وضع الخطط العملية التي من شأنها التطوير من عمل اللجنة العسكرية المشتركة للقيام بعملها على أكمل وجه.