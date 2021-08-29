«تجمع ثوار ليبيا» لـ«قيس سعيد»: اتهاماتك تؤثر على مستقبل علاقات ليبيا بتونس

وصف ما يعرف بـ«تجمع قادة ثوار ليبيا»، ما صدر عن الرئاسة التونسية عن تجنيد عناصر دواعش في ليبيا من أجل زعزعة الأمن في تونس، بأنه اتهام الباطل وتلفيق وأكاذيب

وذكر ما يعرف بـ«تجمع قادة ثوار ليبيا»، في بيان له، إنه يتابع بقلق شديد ما صدر عن الرئاسة التونسية اتهامها الباطل لبلادنا بتجنيد دواعش من أجل زعزعة الأمن في تونس، وما لفقته من تهم وأكاذيب بمحاولة اغتيال الرئيس التونسي، وتدريب الدواعش في قاعدة الوطية»، على حد تعبيره.

وتابع “نقول للرئيس التونسي أن أكذوبة الدواعش وادعاؤك بالتخطيط لقتلك أصبحت مثالاً للسخرية، فقل الحق ولو كان على نفسك” على حد ادعائه .

وأضاف البيان “لا يخفى على أحد وقوع الرئيس التونسي تحت تأثير بعض الدول من أجل محاصرة بلادنا وإخضاعها لأجنداتهم من خلال تلفيق تهم الدواعش الجاهزة والمفبركة”، بحسب تعبير البيان.

واختتم التجمع بيانه، قائلا: «أن هذه الاتهامات تؤثر سلبا على حاضر ومستقبل العلاقات بين الدولتين، وأيدينا ممدوة للسلام، نحترم حقوق الجوار، نسالم مَنْ يسالمنا، ونعادي مَنْ يعادينا»، بحسب ادعائه.

يشار إلى أن المتحدث الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية التونسية، خليفة الشيباني، صرح أن ما قاله وزير الداخلية الليبي حول السيطرة على قاعدة الوطية ونفي وجود مسلحين فيها بصدد الاستعداد للدخول إلى تونس، “لا أساس له من الصحة”.

وأكد الشيباني، في تصريح لوسائل إعلام تونسية، أن هناك أكثر من 150 داعشيًا في الوطية، لافتًا إلى أن هذه معلومات مؤكدة للأجهزة الأمنية التونسية.

وأضاف “أتحدى وزير الداخلية الليبي الذي يقول إن قاعدة الوطية تحت السيطرة، أتحداه أن يتجاوز محيط وزارته”.

وأشارت وسائل إعلام تونسية، إلى أن مصادر أمنية رفيعة المستوى منع بعض القيادات المتشددة إلى تتواجد في غرب ليبيا من دخول تونس، مؤكدة وجود تخوف من أي عمليات تخريبية في داخل البلاد خلال الفترة الراهنة.