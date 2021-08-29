إيقاف عدد من المسؤولين عن حالات تسمم غذائية في الجميل

ذكرت إدارة شؤون البلديات في الحرس البلدي، أن بلاغات وردت لفرع الجميل تفيد بوقوع أكثر من حالة تسمم، وذلك بعد تناول عدد من الأشخاص مأكولات من أحد مطاعم المنطقة.

وقد قام ضابط التحقيق في الفرع بمتابعة الحادثة وفتح تحقيق بالخصوص، ومن ثم إحالة الملف إلى النيابة العامة بعد إيقاف كافة المسؤولين عن الحادثة.

يُذكر أن وزارة الصحة قد سبق وحذرت المواطنين من انتشار الأمراض الناتجة عن الممارسات الغذائية الخاطئة، كما أوعزت إلى مركز المراقبة على الأغذية بتشديد الحملات الرقابية على المطاعم والمحال التجارية بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

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