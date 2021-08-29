ليبيا الان

إنقاذ 106 مهاجرا غير شرعي بشمال زوارة وتسلميهم لـ”مكافحة الهجرة”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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