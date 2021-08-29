واشنطن حريصة على دعم شفافية انتخابات 24 ديسمبر

قال نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا “ليزلي أوردمان” إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رأت الكثير من التطورات في ليبيا، بما في ذلك ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر، مبينا أن إدارة بايدن ترى وجود فرصة مهمة لدى ليبيا وبإمكان الولايات المتحدة لعب دور في نجاح العملية الديمقراطية في ليبيا.

وأضاف أوردمان نقلا عن وكالة الأنباء الليبية، أن واشنطن تضع في اعتبارها عوامل الاستقرار وتوحيد الجيش وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لنجاح الانتخابات المقبلة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على دعم الشفافية وإجراء انتخابات حرة قدر المستطاع.

وأكد نائب السفير الأمريكي أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يعملان في تناغم، وهما يقولان إن أولويتهما حاليا هي إجراء الانتخابات نهاية العام، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى الاستمرار في هذا النهج الذي يسير في الاتجاه الصحيح.

وحول مشاركة الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي خلال السنوات الماضية في ليبيا، أوضح “أوردمان”، أن مجابهة الإرهاب تظل في مقدمة مشاغل الولايات المتحدة حول العالم، قائلاً إن الليبيين في الغرب والشرق والجنوب جميعهم مصممون على تعاون أمريكيا في هذا الإطار، وسيستمر التعاون عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الإرهابية للاستقرار الإقليمي وفق قوله.

وخلال حديثه عن الاستثمارات الأمريكية في ليبيا، أبدى الدبلوماسي الأمريكي، مساهمة بلاده في جعل صناعة النفط الليبية جاذبة للاستثمارات، وتوضيح الصورة كما هي عليه في ليبيا، بالنسبة لشركات النفط الأمريكية لتأتي للاستثمار، مشددا على ضرورة خلق بيئة ملائمة للاستثمار، مشيراً إلى أن ليبيا قادرة على الاستفادة من أفضل الشركات الأمريكية، والتي بدورها ستوفر وظائف للشباب العاطل عن العمل في ليبيا.

وأضاف: “هناك الكثير من الفرص في ليبيا، وكلما كان هناك استقرار كان هناك ازدهار في قطاع النفط، وبالتالي يعود هذا الازدهار على الليبيين”.

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