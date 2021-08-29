ماكرون: وجودنا في العراق غير مشروط بسحب القوات الأمريكية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقاء القوات الفرنسية بالعراق، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب بناءً على طلب الحكومة العراقية، مبينًا أن البقاء الفرنسي في العراق غير مشروط بسحب القوات الأمريكية.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي، عُقد في بغداد، على هامش قمة التعاون والشراكة التي يستضيفها العراق، إن الوجود الفرنسي يعزز سيادة العراق ويدعم أمنه المستدام، مشيراً إلى أن نجاح الانتخابات العراقية يصب في مصلحة الجميع.

وتطرق الرئيس الفرنسي إلى تطورات الأوضاع في أفغانستان، حيث بيَّن وجود مناقشات أولية مع حركة طالبان بشأن قضايا إنسانية، وكيفية مساعدة الأشخاص المحتاجين للحماية.

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