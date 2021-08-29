نقابة النفط: صنع الله تجاهل عمداً قوانين تنظيم علاقات العمل

طالبت النقابة العامة للنفط بضرورة استمرار توصية وزير النفط محمد عون بتكليف جاد الله العوكلي بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على إيقاف رئيسها الحالي مصطفى صنع الله.

وقالت النقابة في بيان تابعته “218”، إن “صنع الله” تسبب في ما وصل إليه قطاع النفط من تخبط إداري وعبث، بتجاهله عمدًا للقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم علاقات العمل الخاصة بقطاع النفط الليبي.

وجاء في البيان: “هذا التعنت في الاستمرار بالتشبث بالمنصب مُلقياً بالوطنية خلف ظهره مُدّعياً بأنه مدعوم من جهات خارجية، قد ألقى بظلاله على عمليات الإنتاج والتصدير وضياع حقوق عمال النفط، وتدني مستوى الخدمات الصحية والإعاشة والسكن في المواقع النفطية”.

يُشار إلى أن وزير النفط والغاز محمد عون، أصدر قراراً يقضي بإقالة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وتكليف عضو مجلس الإدارة جاد الله العوكلي، بمهام إدارة المؤسسة.

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