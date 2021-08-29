ليبيا الان

نقابة النفط: صنع الله تجاهل عمداً قوانين تنظيم علاقات العمل

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت النقابة العامة للنفط بضرورة استمرار توصية وزير النفط محمد عون بتكليف جاد الله العوكلي بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على إيقاف رئيسها الحالي مصطفى صنع الله.

وقالت النقابة في بيان تابعته “218”، إن “صنع الله” تسبب في ما وصل إليه قطاع النفط من تخبط إداري وعبث، بتجاهله عمدًا للقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم علاقات العمل الخاصة بقطاع النفط الليبي.

وجاء في البيان: “هذا التعنت في الاستمرار بالتشبث بالمنصب مُلقياً بالوطنية خلف ظهره مُدّعياً بأنه مدعوم من جهات خارجية، قد ألقى بظلاله على عمليات الإنتاج والتصدير وضياع حقوق عمال النفط، وتدني مستوى الخدمات الصحية والإعاشة والسكن في المواقع النفطية”.

يُشار إلى أن وزير النفط والغاز محمد عون، أصدر قراراً يقضي بإقالة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وتكليف عضو مجلس الإدارة جاد الله العوكلي، بمهام إدارة المؤسسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المؤسسة الليبية الوطنية للنفط ويتم تاميمه وطنيا
    واذا كان نقابة المحاميين طمعوا فالاموال فضروري يكون هناك قرارات من وزارة العدل والشؤون القضاة وتفعيله داخل الادارات الحكومية ومحاسبة كل المقصرين في شؤون الرقابة او اخذي الرشاوي ومكافحة الفساد لسبب القبلية والجهل ,لن تقوم دولة امنة يديرها فاسدين ولن ترى النور في المستقبل اي حكومة ولدت من رحم فاسد ،

    رد