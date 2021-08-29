الزاوية..انتشال جثة مجهولة الهوية من شاطئ المطرد

أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع الزاوية، مساء السبت، عن انتشال جثة مجهولة الهوية، ملقاة على شاطئ منطقة المطرد.

وأفادت الجمعية عبر منشور على موقع فيسبوك، بتسليم الجثة إلى السلطات المحلية، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

يشار إلى أن جمعية الهلال الأحمر فرع صبراتة، انتشلت الخميس الماضي، جثة مجهولة من بحر تليل.

وتعد شواطيء صبراتة وزوارة والزاوية من أكثر المناطق التي تنشط فيها حركة تهريب البشر، إثر فشل الجهات المعنية بمكافحة الهجرة، في إيقاف نشاط عصابات الإتجار بالبشر .

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