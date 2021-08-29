العريبي: الدبيبة يحاول تضليل الشعب ويمارس الدعاية السياسية ‏بهجومه على النواب

أفاد عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، أن خطاب الدبيبة أمس ‏الجمعة، حاول من خلاله تضليل الشعب، بحديثه عن إصلاحات ‏وتنمية، للتغطية على مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة منه، ‏لفشله في علاج مشاكل الناس.‏

العريبي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أكد إن خطاب ‏الدبيبة كان مخيبا للآمال، لأنه يحمل مغالطات كبيرة جدا، أولها بأن ‏مجلس النواب يعطل الميزانية، لأن الإشكالية في الميزانية مثل باب ‏التنمية وبعض الأمور المرتبطة ببعض المؤسسات مثل المؤسسة ‏الوطنية للنفط والجيش.‏

ولفت إلى أن “الحكومة المؤقتة التي كانت موجودة في البيضاء ‏كانت قد أفرزت الكثير من المؤسسات، ولكن الدبيبة أخرجها كلها ‏من الميزانية، ولم يتم إدراجها على الإطلاق، ويطلب الدبيبة 20 ‏مليار في باب التنمية وهذا إسراف واضح، وكذلك يريد بند الطوارئ ‏الذي لن يكون عليه رقابة ويكون عرضة للسرقة والاختلاسات، ‏وهذا أمر لا يليق”.‏

وتحدث العريبي عن استجواب مجلس النواب للدبيبة، بقوله: ‏‏”أعطينا الدبيبة فرصة 10 أيام للمساءلة والمفترض منه أن يمتثل ‏لمجلس النواب، ولكن إذا لم يأت سيتم سحب الثقة عنه، ولن يتم ‏منحه ميزانية بتلك الأرقام المهولة التي يتطلبها من أجل 90 يوم ‏فقط متبقية لعمر حكومته”.‏

وأتبع بقوله: “تصرفات الدبيبة اليوم غريبة، فهو يتحدث عن الأمن ‏والأمان، وعلى بعد 50 كيلومترا فقط منه الميليشيات يعطيها 70 ‏مليون، بينما الجيش عدده أكثر من 20 ألف يعطيه 5 مليون وكأن ‏الجيش يشحذ منه الأموال”.‏

واستمر قائلا: “كيف يتحدث الدبيبة عن تحقيقه الأمن والأمان في ‏ليبيا، وهو يترك الأحداث التي تجري في الزاوية والحرب الدائرة ‏هناك، من دون أن يتحرك أو يحاول أن يسيطر على تلك ‏الميليشيات المنتشرة والتي يرعاها هو بالأموال”.‏

ونوه إلى أن جميع الوزراء زاروا بنغازي ما عدا عبد الحميد الدبيبة ‏ووليد اللافي، مضيفا “كأن الدبيبة واللافي يعادون صراحة بنغازي، ‏وهو يتحجج من دون أن يقول سببه الحقيقي لعدم زيارة بنغازي ‏حتى الآن”.‏

وذكر أن الدبيبة يريد 5 مليار في باب الطوارئ، وهذا باب سرقة ‏واضح، ويتحجج بأنه لمواجهة فيروس كورونا، هو لا يصرف عليهم ‏من الأبواب العادية الأخرى، والناس في باقي المدن لا تجد أوكسجين ‏في طبرق وفي بنغازي ولا يحل تلك المشاكل، ولم يحل مشاكل ‏الكهرباء أيضا، مؤكدا أن “كل ما يقوم به مجرد دعايات سياسية ‏فقط له ولوليد اللافي”.‏

وتحدث كذلك عن مشاكل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ووزير ‏النفط، ووصفها بأنها “مشاكل شخصية لا نريد الدخول فيها، لكن ‏نحن نتحدث عن الأزمات التي تواجه الناس مثل مشاكل الكهرباء ‏التي نقلت حكومة الدبيبة مشاكلها إلى بنغازي، بعدما كان الشرق لا ‏يعاني من أي مشاكل في الكهرباء، بسبب الأزمات الفنية الكبيرة في ‏منظومة الكهرباء”.‏

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