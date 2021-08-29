العريبي: الدبيبة يحاول تضليل الشعب ويمارس الدعاية السياسية ‏بهجومه على النواب

أفاد عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، أن خطاب الدبيبة أمس الجمعة، حاول من خلاله تضليل الشعب، بحديثه عن إصلاحات وتنمية، للتغطية على مطالبة مجلس النواب بسحب الثقة منه، لفشله في علاج مشاكل الناس.
العريبي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أكد إن خطاب الدبيبة كان مخيبا للآمال، لأنه يحمل مغالطات كبيرة جدا، أولها بأن مجلس النواب يعطل الميزانية، لأن الإشكالية في الميزانية مثل باب التنمية وبعض الأمور المرتبطة ببعض المؤسسات مثل المؤسسة الوطنية للنفط والجيش.
ولفت إلى أن “الحكومة المؤقتة التي كانت موجودة في البيضاء كانت قد أفرزت الكثير من المؤسسات، ولكن الدبيبة أخرجها كلها من الميزانية، ولم يتم إدراجها على الإطلاق، ويطلب الدبيبة 20 مليار في باب التنمية وهذا إسراف واضح، وكذلك يريد بند الطوارئ الذي لن يكون عليه رقابة ويكون عرضة للسرقة والاختلاسات، وهذا أمر لا يليق”.
وتحدث العريبي عن استجواب مجلس النواب للدبيبة، بقوله: ”أعطينا الدبيبة فرصة 10 أيام للمساءلة والمفترض منه أن يمتثل لمجلس النواب، ولكن إذا لم يأت سيتم سحب الثقة عنه، ولن يتم منحه ميزانية بتلك الأرقام المهولة التي يتطلبها من أجل 90 يوم فقط متبقية لعمر حكومته”.
وأتبع بقوله: “تصرفات الدبيبة اليوم غريبة، فهو يتحدث عن الأمن والأمان، وعلى بعد 50 كيلومترا فقط منه الميليشيات يعطيها 70 مليون، بينما الجيش عدده أكثر من 20 ألف يعطيه 5 مليون وكأن الجيش يشحذ منه الأموال”.
واستمر قائلا: “كيف يتحدث الدبيبة عن تحقيقه الأمن والأمان في ليبيا، وهو يترك الأحداث التي تجري في الزاوية والحرب الدائرة هناك، من دون أن يتحرك أو يحاول أن يسيطر على تلك الميليشيات المنتشرة والتي يرعاها هو بالأموال”.
ونوه إلى أن جميع الوزراء زاروا بنغازي ما عدا عبد الحميد الدبيبة ووليد اللافي، مضيفا “كأن الدبيبة واللافي يعادون صراحة بنغازي، وهو يتحجج من دون أن يقول سببه الحقيقي لعدم زيارة بنغازي حتى الآن”.
وذكر أن الدبيبة يريد 5 مليار في باب الطوارئ، وهذا باب سرقة واضح، ويتحجج بأنه لمواجهة فيروس كورونا، هو لا يصرف عليهم من الأبواب العادية الأخرى، والناس في باقي المدن لا تجد أوكسجين في طبرق وفي بنغازي ولا يحل تلك المشاكل، ولم يحل مشاكل الكهرباء أيضا، مؤكدا أن “كل ما يقوم به مجرد دعايات سياسية فقط له ولوليد اللافي”.
وتحدث كذلك عن مشاكل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ووزير النفط، ووصفها بأنها “مشاكل شخصية لا نريد الدخول فيها، لكن نحن نتحدث عن الأزمات التي تواجه الناس مثل مشاكل الكهرباء التي نقلت حكومة الدبيبة مشاكلها إلى بنغازي، بعدما كان الشرق لا يعاني من أي مشاكل في الكهرباء، بسبب الأزمات الفنية الكبيرة في منظومة الكهرباء”.
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