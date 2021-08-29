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بعد دعوات سحب الثقة من حكومة الدبيبة.. أبواق الإخوان والجيوش الإلكترونية التابعة لوليد اللافي تحرّض ضد مجلس النواب

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ما أن اقترب موعد جلسة سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة التي دعا لها مجلس النواب بعد يوم غدًا الإثنين، بدأت أبواق جماعة الإخوان الإرهابية والجيوش الإلكترونية التابعة لقائد الجناح الإعلامي للتنظيمات الإرهابية ووزير الدولة لما يسمى “الشؤون السياسية والإتصال” وليد اللافي، في الهجوم على مجلس النواب وسط دعوات بالتظاهر والخروج للشوارع للمطالبة بسقوط مجلس النواب.

وتحت هاشتاج “#يسقط_مجلس _النواب” بدأت الجيوش الإلكترونية التابعة للافي وأبواق الإخوان التدوين عبر موقعي تويتر وفيسبوك، للتحريض ضد النواب دفاعا عن حكومة الدبيبة.

وناسي المشاركون في الحملة ضد النواب المنتخبون أن الحكومة الحالية لا تملك هذه الصلاحية، كونها انتقالية، ولم تنتخب من قبل الشعب الليبي، وأن مجلس النواب الحالي هو الجهة الوحيدة في البلاد التي جاءت عبر الصناديق.

وحاولت الحملة تضليل الرأي العام بالادعاء بأن مجلس النواب هو سبب عرقلة الحكومة، على الرغم من أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في كافة الملفات التي أوكلت لها، والتي يأتي في مقدمتها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وتهيئة البلاد للانتخابات والمصالحة الوطنية، لجانب ملف الكهرباء والوقود.

وأظهر الدبيبة انحيازا واضحًا لجماعة الإخوان الإرهابية والاحتلال التركي منذ وصوله للسلطة، خصوصا في ملف المرتزقة التابعين لأنقرة، والاتفاقيات الموقعة معها، بالإضافة إلى اتهام حكومته بتقديم رشاوى لأعضاء ملتقى الحوار السياسي في تونس للتصويت لصالح قائمة الدبيبة.

وكان مجلس النواب قد دعا الحكومة للمثول أمامه في الجلسة المقبلة بعد غدًا الإثنين الموافق للثلاثين من أغسطس الجاري، لمساءلتها عن الملفات التي أخفقت فيها.

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قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • لو كان للذباب الالكترونى الاخوانى اى وزن ماكان مرشدهم العام محمد بديع وعقلهم المفكر خيرت الشاطط وثعلبهم محمود عزت فى السجون المصرية بينما السيسى وتميم يضحكان فى بغداد على خيبة الخوان .
    فاعلامهم الغبى جدا سبب فشلهم فى كل مكان لانهم يعتمد على اكاذيب ساذجة ويروج لفكر ضال فكر الخوان المفلسين والكل يسخر من غباوتهم الشديدة وتناقضهم الواضح فمن يريد اسقاط مجلس النواب فليعمل على اجراء الانتخابات فى موعدها بدلا من محاولة تعطيلها لعلمهم ان سقوطهم وفشلهم مؤكد وايامهم القادمة سوداء وهم الان اضروا بالدبيبة اكثر واكثر وسيعجلوا بسقوطه اسرع بكثير

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  • مجلس الدواب ومجلس الاعلى للدولة اصبح تتحكم فيه دول عدوة للشعب الليبي [ مصر, روسيا, الامارات, السعودية, تركيا, قطر, فرانسا, والسودان ] الحقيقي المتكون من ( 6.7 ) مليون فرد وليس 26 فرد مصري موجود في طبرق يطلق عليهم ( نواب برقة ) و 40 فرد تركي موجود في طرابلس يطلق عليهم ( نواب طرابلس ) وهو قانونيا في حكم الساقط لانه لو عدنا لانتخابات 2012 التي أعطت المؤتمر الوطني الشرعية عبر صندوق الاقتراع، بعدها جاءت مخرجات فبراير ومجلس النواب الذي مدته 18 شهرًا فقط وحكم المحكمة الدائرة الدستورية التي أبطلت مخرجات فبراير في التعديل الدستوري السابع، لكن الأطراف التي أتت عبر اتفاق الصخيرات في 2015 هي أطراف متنفذة موجودة في المشهد الليبي واتفقت على ذلك، اتفاق الصخيرات تحكمه مدة سنة واحدة وبعد ذلك سمح له التمديد لسنة أخرى، ولكننا وجدنا أنه امتد لخمس سنوات ولم نجد دستورًا ولا شيئًا في المشهد السياسي الليبي”.

    أن مجلس النواب لم يقم بالدور والمهام المطلوبة منذ عام 2014 وحتى بعد الصخيرات لم يعقد عقيلة صالح جلسة مكتملة النصاب وقانونية منذ عام 2016 للجلسة التي منحت بها الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، معتبرًا أن مجلس النواب لا يعمل، وهو خارج الإطار القانوني والشرعي، وكل الأجسام تعتبر مغتصبة للشرعية وتعتبر متنفذة في المشهد الليبي.

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