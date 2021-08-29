“الطاقة الذرية”: تواصلنا مع وزارة المالية لصرف المرتبات المتوقفة من 2015

أعلنت إدارة مؤسسة الطاقة الذرية لموظفي ديوان المؤسسة ومركز القياسات الاشعاعية بنغازي أن اللجنة المكلفة والتي شكلتها لبحث المرتبات، نجحت في التواصل مع اللجان المختصة في وزارة المالية بشأن تعديل مرتبات الموظفين وتسوية علاواتهم وتغيير مسارات مرتبات المنتقلين والتي كانت متوقفة منذ سنة 2015م لعدة اعتبارات.

وأضافت المؤسسة في إيجاز صحفي: “كل الشكر والتقدير للسادة المذكورين ومزيدا من البدل والعطاء لخدمة زملائكم ورفع معاناتهم وفيما يتعلق بالمراكز يطلب منهم موافاة ديوان المؤسسة بأي مشاكل تتعلق بذات الموضوع للعمل على حلها بإذن الله.”

واستطردت: “أما فيما يتعلق باستمرار خصم قيمة 20%من مركزي البحوت النووية ومركز القياسات الاشعاعية والتدريب طرابلس فإن الخطوط مفتوحة مع الجهات المعنية لحل هذا الموضوع”.