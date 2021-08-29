ردا على ديوان المحاسبة.. “التعليم العالي” تشكل لجنة لبحث مخالفات الجامعات

عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا طارئا السبت، لعرض ودراسة ما جاء في التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2020م.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، فإن التقرير العام لديوان المحاسبة لسنة 2020م كان حور الاجتماع الطارئ الذي عقده الدكتور “عمران القيب” وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور عدد من الادارات والمكاتب والمستشارين بالوزارة.

وبين الوزير في هذا الاجتماع أهمية هذا التقرير والذي تناول العديد من المخالفات والتجاوزات التي وقعت فيها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في السنة الماضية والتوصيات التي تضمنها هذا التقرير، وأهميته في تلافي مثل هذه الأخطاء مستقبلا ومعاقبة المتورطين في هذه التجاوزات.

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على تشكيل لجنة تتكون من متخصصين في القانون والمحاسبة من أعضاء هيئة التدريس بهدف زيارة الجامعات والاستماع إلى رؤسائها حول ما تضمنه التقرير.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع طارئ للكتاب العامين بالجامعات يوم الاربعاء القادم لمناقشة عديد القضايا المتعلقة بالجوانب الإدارية والمالية بالجامعات .

وفي ختام اللقاء ثمن الوزير الدور الذي قام به القائمين على إعداد هذا التقرير بديوان المحاسبة والذي تضمن أدق التفاصيل بهدف تطبيق الضوابط واللوائح المالية حفاظاً على المال العام.