بادي: أصبحنا منزوعين الإرادة خلف تركيا التي تسيطر علينا ويجب سحب كل المرتزقة والقوى الأجنبية

زعم آمر ما يسمى “لواء الصمود” والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي، أنه “رفض قتال السوريين في محوره”، مؤكدًا أن “تركيا تسيطر الآن على غرب ليبيا”، مطالبًا “النائب العام بفتح تحقيق في كل الجرائم من 2011″، معربًا عن “استعداده للمثول أمامه”.

بادي، وفي حوار عبر تطبيق “كلوب هاوس”، أكمل قائلاً: “إن الروس دخلوا الحرب بعد دخول الأتراك، و (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر كان يقاتل، لكنه انسحب بعد اتفاق بين تركيا وروسيا وتقاسم الكعكة”، على حد زعمه.

وأفاد بأن “ما حدث في حرب طرابلس الأخيرة هو اتفاق روسي تركي بأن يُهزم (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر عسكريًا ويبقى سياسيًا”، كاشفًا أن “باشاغا والسراج هم أعادوا “الكانيات” إلى طرابلس بعد نهاية حرب 2018 وسلحوهم سلموهم المطار، مؤكدًا أنهم كانوا متمركزين في قصر بن غشير قبل 2018″، على حد قوله.

وأشار بادي إلى أنه “عندما شارك معهم في حرب 2018 وجد أنهم خسروا معسكر اليرموك”، قائلاً: “تقدمت أنا واستعدت المعسكر ورئاسة الأركان، وقالوا عني مجرم وطلبوا مني التراجع من المشهد عندما جاء السراج، وإنني لا يمكن أن أستمر وأن الوضع تردى والاعتمادات تتبعثر والناس في طوابير”، على حد قوله.

واعترف أن “تركيا أصبحت تسيطر الآن حتى على السياسة الخارجية”، لافتًا إلى أنه “ممنوع من السفر”، مطالبًا “بسحب كل المرتزقة والقوى الأجنبية من ليبيا”، قائلاً: “في الحرب الأخيرة كنا نسيطر علي المحاور ونحن من نسيرها واليوم نحن منزوعين الإرادة ولا نتحكم بشيء لان تركيا سيطرت على كل شيء”، على حد قوله.

وقال إن القذافي سيطر في 2011 علي 80% من مصراتة، وأن هناك من قرر إدخال مرتزقة للقتال مع “الثوار”، قائلاً: “رفضت وقلت: تجيبوا مرتزقة نسلمها لمعمر”، على حد قوله.

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