بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 29 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 29 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس أجواء ساخنة نسبيا نهار اليوم على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب، بينما يبقى الطقس دون تغير على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا خاصة على مناطق (جبل نفوسه- ترهونة وبني وليد –مزده- القريات) يصحبها خلايا من السحب الرعدية و احتمال سقوط أمطار متفرقة.

•الرياح: جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تتحول مساء اليوم تدريجيا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 42) مْ وتسجل تراجع من مساء اليوم.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة .

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على المنطقة من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي ، وما بين (35 – 40)مْ على باقي المناطق ، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر على غدامس ومناطق الجفرة.

•الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية .

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:36).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:40).