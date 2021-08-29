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محمود شمام: تقسيم الأقليم الثلاثة نسخ لتجربة الاستقلال وإنشاء الدولة الليبية الثانية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر محمود شمام، عضو ما يعرف بالمجلس الوطني الانتقالي السابق، أن مساعي التقسيم بين الأقاليم الثلاثة إقليم طرابلس وبرقة وفزان تعد نسخا لتجربة الاستقلال وإنشاء الدولة الليبية الثانية، حسبما قال ووصف.

وقال «شمام»، عبر حسابه بفيسبوك، «الإعلان عن الرغبة في تشكيل إقليم طرابلسي هو استجابة منطقية لقانون الفعل ورد الفعل، وهو رد فعل عن المساعي “البرقاوي” ، و”الفزانية” وموازيا لها في القوة. لكن الأهم من ذلك أن هذه الخطوات وإن بدت وكأنها “تقسيمية” وأحيانا “انفصالية” هي في الواقع نسخ لتجربة الاستقلال وإنشاء الدولة الليبية الثانية» حسب زعمه.

وأضاف «تجربة الدولة الأولى التي أخذت على مراحل كانت تنطلق من أن ليبيا الموحدة كانت حلما في منتصف الثلاثينات افتقد للمؤسسات»، متابعا بقوله «قطاع الطرق وأمراء الحروب وناهبي الثروات لم يتركوا للأمة إلا العودة لدولتها الأولى التي اغتصبت من ١ سبتمبر ١٩٦٩ وحتى اليوم» حسب ادعائه.

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • خليك عايش في مصر بفلوس قطر..كرتك انحرق…زمان ايام الغفلة كنت تنظر علينا…توا عرفناك..لحست فلوس..وفيلل وشقق واحواض سباحة في القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية بعد 2011…من اين لك هذا ياظراط..فكنا من ظراطك ..وويسكي ورقصات والمبكبة تلعب ..وقاعد تنظر علينا من بره..زمان ايام معمر نقولوا خايف من معمر يتكلم من بره ميقدرش يجي لليبيا . …تعال عيش معانا في ليبيا وبعدها مش غر تظرط …تـــــــــــــــــــ حتى التــــــــــــــــــــــــــ

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  • لاوجود لاقاليم في ليبيا ايها الساقط اللهم الا عناوين بريدية ومصطلحات تاريخية على الامكنة والا فمعنى ذلك ان برقة هذه ملك للمصريين لانها كانت تابعة للمماليك وطرابلس ملك للتوانسة لانها تابعة للحفصيين ..هذه المسميات النتنة يستحرضها كل عاجز افاق يحلم بالحكم والثروة ولكنها احلام العصافير ؟..

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