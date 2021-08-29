محمود شمام: تقسيم الأقليم الثلاثة نسخ لتجربة الاستقلال وإنشاء الدولة الليبية الثانية

اعتبر محمود شمام، عضو ما يعرف بالمجلس الوطني الانتقالي السابق، أن مساعي التقسيم بين الأقاليم الثلاثة إقليم طرابلس وبرقة وفزان تعد نسخا لتجربة الاستقلال وإنشاء الدولة الليبية الثانية، حسبما قال ووصف.

وقال «شمام»، عبر حسابه بفيسبوك، «الإعلان عن الرغبة في تشكيل إقليم طرابلسي هو استجابة منطقية لقانون الفعل ورد الفعل، وهو رد فعل عن المساعي “البرقاوي” ، و”الفزانية” وموازيا لها في القوة. لكن الأهم من ذلك أن هذه الخطوات وإن بدت وكأنها “تقسيمية” وأحيانا “انفصالية” هي في الواقع نسخ لتجربة الاستقلال وإنشاء الدولة الليبية الثانية» حسب زعمه.

وأضاف «تجربة الدولة الأولى التي أخذت على مراحل كانت تنطلق من أن ليبيا الموحدة كانت حلما في منتصف الثلاثينات افتقد للمؤسسات»، متابعا بقوله «قطاع الطرق وأمراء الحروب وناهبي الثروات لم يتركوا للأمة إلا العودة لدولتها الأولى التي اغتصبت من ١ سبتمبر ١٩٦٩ وحتى اليوم» حسب ادعائه.