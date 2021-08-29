القطراني يتابع جهود إنعاش عجلة التنمية في ليبيا

ليبيا – اجتمع حسين القطراني نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع وزير الإسكان والتعمير بالحكومة أبو بكر الغاوي ووكيل الوزارة للشؤون الفنية خالد العبدلي.

ووفقًا لما ورد في بيان صحفي صادر عن حكومة الوحدة الوطنية وتابعته صحيفة المرصد، فقد تم الاجتماع بحضور عدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية للاطلاع على مدى جاهزيتها للإشراف ولتنفيذ الخطط الموضوعة من قبل الحكومة، لإنعاش عجلة التنمية في شتى المجالات.

وأشار القطراني إلى أن هذه المرحلة تحتاج من الجميع بذل المزيد من الجهد، للوصول بالبلاد إلى الاستقرار، عبر التكاتف والتعاضد وتوحيد الكلمة وطي صفحة الماضي والتطلع إلى المستقبل.

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