وزارة الداخلية لشؤون المديريات تبحث الأعمال المنجزة من قبل الوزارة

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال) _ التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين” مندوب وزارة الداخلية لدى الأمانة العامة لمجلس وزارة الداخلية العرب عميد “محمد البكوش”، بحضور مدير مكتب الوكيل عقيد “توفيق الدنباوي”.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمكتب السيد الوكيل، مناقشة أخر الأعمال المنجزة من قبل الوزارة، والتباحث حول المواضيع والمناشط التي تخص الوزارة لدى الأمانة العامة لمجلس وزارء الداخلية العرب. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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