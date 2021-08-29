عبدالعزيز: نرحب بالوجود التركي في الوطية

رد عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان الإرهابية محمود عبد العزيز على ما يتم تداوله من قبل الاعلام التونسي معتبراً أن: ”الإعلام التونسي وعلى الفضائية الأولى الحكومية يتناول كلام غريب عجيب وللأسف يظن الإخوة في تونس أن لديهم ماكينة إعلامية يستطيعون ان يغيروا الحقيقة بها ويقولون و يرددون أنه بمخابرات معادية لليبيا وتونس وللأسف الإعلام التونسي لا يهمه مصلحة تونس ولا ليبيا، عندما يقولون إن هناك مجموعة إرهابيين يريدون أن يتعدوا الحدود من ليبيا لتونس للقيام بأعمال إرهابية في تونس هذا الكلام غير واقعي وغير حقيقي واشاعات مغرضة لكن تتضح الصورة عند القول أنه تم تدريبهم في قاعدة الوطية لأن الوجود التركي في الوطية اتعب فرنسا وأتعب كل من لا يريد الخير للأمة والمنطقة، نحن نرفض أي وجود لأي قوات على أرض ليبيا لكن أن توجد قوات تركية بموجب اتفاقية ليبية تركية من أجل وقف المغامرين والمقامرين الذين يحلمون السلطة والاستيلاء عليها بالقوة في ليبيا هذا مرحب به“، بحسب زعمه.

عبد العزيز، وخلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول ونقلت تفاصيلها صحيفة المرصد الليبية، زعم أن “أجهزة المخابرات تقوم بنشر معلومات مضللة وهي أن هناك تواجد لمجموعة من الإرهابيين في قاعدة الوطية أو حولها يريدون التسلل لتونس للقيام بعمليات إرهابية وهذه ليست المرة الأولى بل أصبحوا يرددون الإشاعات ربما لأنهم شركاء في الإشاعة“، بحسب زعمه.

وأضاف: “أستطيع أن أعطيكم العشرات بل المئات الأسماء الارهابيين من الشقيقة تونس قاتلوا في صفوف داعش على أرض ليبيا وثلاجات الموتى في مصراته وطرابلس لا يزال فيها جثث لدواعش من تونس قاموا بعمليات إرهابية على أرض ليبيا وحاولوا القيام بعمليات إرهابية ولكن من أسماهم بـ “القوات الليبية” في غرب ليبيا هي من قضت عليهم. قبل فترة تم ترحيل مجموعة من النساء بأطفالهن للشقيقة تونس وليسوا ليبيات بل تونسيات لذلك أتفاجئ بهذا المنطق المعوج الذي يتكلمون به، هم قرأوا في مدارس فرنسا واستعبدتهم فكرياً وثقافياً“، بحسب زعمه.

واستطرد حديثه: “وجب علينا الرد وأقول للأخوة التوانسة والاعلاميين نحن ليست مهمتنا أن نتطاول على الشعب التونسي الشقيق العزيز الغلابة، لديكم عملاء يروجون في الإعلام التونسي أن ليبيا مصدر الإرهاب ليبيا مصدر الخير لتونس كما تونس مصدر الخير لليبيا وأوجه رسالة للجنوب التونسي هؤلاء يلعبون بالخبزة جنوب تونس ويريدون تجويع جنوب تونس، أهلنا وأحبابنا هناك من يخرجون على الإعلام عبيد فرنسا والاستخبارات الفرنسية لذلك يجب أن يتصدى لهم المخلصون والمثقفون“، بحسب زعمه.

كما أكد على أن “العلاقة بين الشعب الليبي والتونسي فوق مقامرات السياسيين التافهين ومقامرة المقامرين في “كازينوهات” السياسة الغربية، مشيراً إلى أن هذه الرسالة يجب أن تصل لكل إعلامي تطاول على ليبيا وغربها وثوارها“، بحسب زعمه.

ونوّه إلى أن “ليبيا وتونس والجزائر وهذه المنطقة كلها عبارة عن كيان وشعب واحد وهذه الخطوط التي صنعها الاستعمار على الرمال ليست موجودة في العقول، مضيفاً “أعلم أن الكثير من الاخوة السياسيين الأحرار في تونس لا يرون فارق وهذا ما يجمعنا ولكن هناك الكثير من الذين يرددون اشاعات المخابرات الفرنسية ليقضوا على امالنا في نهضة مغاربية تخرجنا من هذا الوضع. وارجوا من النشطاء أن يوصلوا صوتي ليصل لكل بيت في تونس حتى يعلموا اننا جسد وبلد واحد وليبيا لا يمكن إلا أن تصدر الخير والبركة لتونس التي هي الحضن الدافئ“، بحسب زعمه.

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