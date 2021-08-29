افتتاح مقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين

افتتح وزير الداخلية خالد مازن اليوم السبت مقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة والتجهيز بعدما تعرض لأضرار نتيجة الحرب في جنوب العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الوزير عقد على هامش الزيارة اجتماعا مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي نوقش خلاله سير العمل بالإدارة بكافة فروعها ومكاتبها والأعمال التي قامت بها من خلال المهام المكلفة بها في دعم وإسناد الأجهزة ومديريات الأمن وكذلك استعراض المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل وإيجاد الحلول لها بما يضمن تحقيق افضل النتائج للمحافظة على أمن الوطن والمواطن.

واستمع الوزير لشروح وملاحظات من قبل مديرالإدارة حول الجهود التي تقوم بها الإدارة بكافة فروعها ومكاتبها على مستوى ليبيا في دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمناطق.