«الأرصاد»: أجواء ساخنة نسبيا نهار اليوم على مناطق الشمال الغربي

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أجواء ساخنة نسبيًّا نهار اليوم على مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر السحب.

فيما قال المركز في بيان حول توقعاته للطقس اليوم، إن الطقس سيبقيى دون تغيير على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب، تتكاثر أحيانًا، خاصة على مناطق (جبل نفوسة- ترهونة وبني وليد –مزدة- القريات)، يصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول مساء اليوم تدريجيًّا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و42 درجة مئوية وتسجل تراجعًا من مساء اليوم.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة:

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، على المنطقة من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، وبين 35 و40 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل زيادة طفيفة يوم الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر على غدامس ومناطق الجفرة.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

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