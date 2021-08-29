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قرقاب يبحث مع سليم سبل إنشاء شركة ليبية مصرية في مجالات الاتصالات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب بالسفير المصري في ليبيا محمد سليم.

وأوضح بيان صحفي صادر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد أن اللقاء يأتي لمتابعة العقود التي تم التوقيع عليها في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والتدريب والتطوير، أثناء زيارة وفد قطاع الاتصالات الليبي، في يونيو الماضي لمصر.

وأشاد قرقاب خلال اللقاء بالتعاون المشترك بين ليبيا ومصر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، معربًا عن تطلعه في أن يصل هذا التعاون إلى توأمة في عدة مشروعات بين البلدين.

هذا وتطرق الجانبان إلى آلية إنشاء الشركة الليبية المصرية التي ستعنى بوضع المبادرات اللازمة قيد التنفيذ، ووضع أسس لبرامج الاستثمار الليبي المصري في مجال صناعة وتوطين التقنية، للوصول للتحول الرقمي الكامل في البلدين.

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صحيفة المرصد الليبية

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  • مصر تستغل الظروف في ليبيا وتحاول أن تعمل كمخبر للصهاينة واستغلال الاتصالات الليبية لصالحهم كما يحصل مع الخطوط الطيران المدني وعرقلة الطيران الليبي في الاجواء الاوربية لتصعيب رجوع الليبيين والعلماء العالقين في الخارج لبلادهم وهذه سياسة الجبناء والخونة لجعل الفوضى بيءة الفاسدين

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  • قال الرسول عليه الصلاة والسلام ” لا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ” فمن يفعل ذلك فهو ليس في الاسلام شيء ‘ حديث صحيح

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