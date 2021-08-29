العكروت: تصريحات “بادي” خطيرة وسيقلب الموازين

أخبار ليبيا 24

قال سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين، وسلطنة عمان، محمد خليفة العكروت “استلمت قبل قليل ما قاله صلاح بادي، فمبدئيا كلام الرجل كبير وخطير، وسيقلب عدة مفاهيم وتحليلات رأساً على عقب”.

العكروت أضاف ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “سيضع ذلك الحديث بادي في موقف حرج كثيراً من الذين كانوا يتبنون وجهة نظر ورؤية تناقض ما قال”.

وتابع “لا أحد يمكنه المزايدة على الرجل، فهو من صانعي الأحداث منذ بدايتها في 2011، وهو ملم إلماما تاما بتفاصيل التفاصيل، وخباب الخبايا وخفايا الخفايا”.

واستطرد “تصريحات الرجل، توحي بأن هناك تغييرات قاصمة في الطريق، ستقلب موازين وسترتفع كفةُ ميزان وتهبط الكفةُ الأخرى”.

وكان آمر ما يسمى “لواء الصمود” والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي، قد زعم أنه “رفض قتال المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا بحسب الاتفاقية المبرمة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها في محوره”، مؤكدًا أن “تركيا تسيطر الآن على غرب ليبيا”.

المدعو “صلاح بادي” أضاف في حوار عبر “كلبهاوس” طردت السوريين التابعين لتركيا من محوري في حرب طرابلس الأخيرة ورفضت قتالهم معي، وما حدث في حرب طرابلس الأخيرة كان اتفاق روسي تركي بأن يهزم “حفتر” عسكريًا ويبقى سياسيًا، على حد تعبيره.

واستطرد “تركيا الآن أصبحت تسيطر حتى على السياسة الخارجية وأنا ممنوع حاليًا من السفر، مطالبًا بسحب كل المرتزقة والقوى الأجنبية .