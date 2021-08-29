صلاح المرغني: من يهاجم أو يهين تونس كائناً من كان لا يمثلني

أكد صلاح المرغني، وزير العدل الأسبق، أن من يهاجم أو يهين دولة تونس كائناً من كان لا يمثله.

وقال المرغني في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الليبيون والتونسيون، شعب واحد في دولتين”.

وأضاف “تحية وسلام لأهلنا في تونس وتقدير عظيم واحترام كبير لتونس، رئيسا وحكومة وشعبا”.

وتابع “علاقة وارتباط ضارب في جذور التاريخ والمصير والعقيدة، لا نقبل أبدا أن تهاجم أو تهان تونس”.

واستطرد “ومن فعل أو يفعل هذا كائنا من كان لا يمثلني ولا يمثل إلا نفسه”.

واستكمل “ننتظر من تونس كعهدنا بها القيادة والقدوة في احترام وتكريم الإنسان وحقوقه”.

وواصل “نحمد الله على أهل وجوار محبين شرقا وغربا”.

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