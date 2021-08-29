تسجيل 2003 إصابة بكورونا في ليبيا و19 وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2003 إصابة بفيروس كورونا أمس السبت، و910 حالات شفاء و19 وفاة.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبراته المرجعية تسلمت 7282 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 5279 عينة، فيما تأكدت إصابة 2003 حالات منها 1677 جديدة و326 مخالطة بنسبة حالات موجبة 27.5%..

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا منذ ظهور الوباء إلى 305 آلاف و793 حالة، منها 83 ألفا و75 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى المتعافين 218 ألفا و534 حالة، وسجلت 4184 حالة وفاة.

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