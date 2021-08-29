عودة خدمات الاتصال والإنترنت للمنطقة الوسطى

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات نجاحها في إصلاح كابل الألياف البصرية في منطقة القربولي شرق طرابلس

جاء ذلك من خلال الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك والتي أكدت عودة خدمات الاتصال والإنترنت إلى المنطقة الوسطى التي تضررت جراء الانقطاع بعد تعاون شركتي هاتف ليبيا وشركة الجيل على إصلاح الضرر

يذكر أن خدمات الاتصالات والإنترنت شهدت الأسبوع الماضي تذبذبا وانقطاعا في عموم المنطقة الوسطى الممتدة من القربولي حتى سرت بسبب تضرر خط الألياف البصرية قبل أن تقوم الشركة القابضة الحكومية التي تحتكر خدمات الاتصال والإنترنت في البلاد بإصلاح الضرر.

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