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عودة خدمات الاتصال والإنترنت للمنطقة الوسطى

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات نجاحها في إصلاح كابل الألياف البصرية في منطقة القربولي شرق طرابلس

جاء ذلك من خلال الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك والتي أكدت عودة خدمات الاتصال والإنترنت إلى المنطقة الوسطى التي تضررت جراء الانقطاع بعد تعاون شركتي هاتف ليبيا وشركة الجيل على إصلاح الضرر

يذكر أن خدمات الاتصالات والإنترنت شهدت الأسبوع الماضي تذبذبا وانقطاعا في عموم المنطقة الوسطى الممتدة من القربولي حتى سرت بسبب تضرر خط الألياف البصرية قبل أن تقوم الشركة القابضة الحكومية التي تحتكر خدمات الاتصال والإنترنت في البلاد بإصلاح الضرر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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