ضبط شاحنة تحمل كميات كبيرة من الخمور في بنغازي

بنغازي 29 أغسطس 2021 (وال) _ تمكنت القوة الأمنية التابعة لمديرية أمن بنغازي المتمركزة بالإستيقافات الأمنية في مداخل المدينة وخارجها، من ضبط شاحنة تحمل كميات كبيرة من الخمور المستوردة.

هذا وضبطت القوة الأمنية التابعة للخطة الموضوعة لضبط الشارع العام ببنغازي، من ضبط الشاحنة خلال عبورها إحدى الإستيقافات بمنطقة بودزيرة بالمدينة.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني بالمديرية: فإن الأجهزة الأمنية قامت بمصادرة الشحنة والآلية، وإحالة المتهم لجهات الإختصاص لإستيفاء إجراءات التحقيق معه (وال _ بنغازي) ف م / ه ع

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