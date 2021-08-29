مقترح أمريكي بإقامة الانتخابات الليبية على مرحلتين

أفادت تقارير إعلامية باقتراح الولايات المتحدة إجراء انتخابات رئاسية متتالية في ليبيا، تنتهي بداية خريف 2022، لإنقاذ خارطة طريق انتخابات 24 ديسمبر.

وأوضحت مجلة “أفريكا ريبورت”، بأن مقاومة حكومة الوحدة الوطنية وفصائل ليبية أخرى، لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، دفعت واشنطن، لتقديم اقتراح إلى دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

ويلزم المقترح الأمريكي، الليبيين بإجراء جولة أولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، وجولة ثانية وأخيرة في 15 سبتمبر 2022، بحسب ما جاء في تقرير “أفريكا ريبورت”.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الترقب داخل الشارع الليبي لإجراء الانتخابات، ووجود عقبات تعترض المسار السياسي، تتمثل في عدم اعتماد قاعدة دستورية وقانون للانتخابات، بالإضافة إلى التوتر بين مجلس النواب والحكومة.

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