وزير الداخلية يفتتح مقر الإدارة العامة للدعم المركزي بطرابلس

طرابلس 29 أغسطس 2021 (وال) _ افتتح وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية السيد “خالد مازن” أمس السبت، مقر الإدارة العامة للدعم المركزي بمنطقة صلاح الدين بطرابلس، وذلك بعد إستكمال أعمال الصيانة والتجهيز بعدما تعرض لأضرار نتيجة الحرب في جنوب العاصمة طرابلس.

وشارك في الإفتتاح مدير الإدارة عميد “محمد فتح الله” وعدد من رؤوساء الفرع والمكاتب وضباط بالإدارة.

وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير اجتماع مع مدير الإدارة نوقش خلاله، سير العمل بالإدارة بكافة فروعها ومكاتبها والأعمال التي قامت بها من خلال المهام المكلفة بها في دعم وإسناد الأجهزة ومديريات الأمن, وكذلك إستعراض المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل وإيجاد الحلول لها بما يضمن تحقيق افضل النتائج للمحافظة على أمن الوطن والمواطن.

واستمع الوزير لشروح وملاحظات من قبل مديرالإدارة حول جهود التي تقوم بها الإدارة، بكافة فروعها ومكاتبها على مستوى التراب الليبي في دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمناطق. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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