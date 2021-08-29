ليبيا: مراكز لعزل مصابي «كوفيد ـ 19» تشتكي من نقص الأكسجين

رغم أن وزير الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية الدكتور علي الزناتي، نفى وجود نقص في مخزون الأكسجين بمراكز العزل، وأن كل ما يتردد بشأن ذلك مجرد «إشاعات»، اشتكت مراكز لعزل مصابي «كورونا» في غرب البلاد من عدم توفر الأكسجين لديها مما اضطرها إلى رفض حالات مصابة جديدة.

واستغاث مركز العزل الصحي ببلدية درج بغرب ليبيا، صباح أمس، من نقص الأكسجين، موجهاً نداءً إلى «أصحاب القلوب الرحيمة» بمساعدة المركز بعد نفاد المخزون لديه، مشيراً إلى أنه «في حاجة ماسة إلى الأكسجين حتى يتمكن من استقبال مصابين آخرين».

وكان الزناتي في معرض طمأنته للمواطنين على الحالة الوبائية في البلاد، قال خلال زيارته لمركز بنغازي الطبي منتصف هذا الأسبوع، إن كل ما يتردد عن «انتشار الحالات المصابة بشكل كبير، أو النقص في الأكسجين بمراكز العزل مجرد إشاعات».

وبجانب مركز العزل ببلدة درج، أبدى مركز العزل في مدينة غدامس الواقعة قرب الحدود مع تونس والجزائر، أسفه بأنه «لم يعد في مقدوره استقبال أي حالة جديدة مصابة بالفيروس، وتحتاج إلى الإيواء داخل المركز نظراً للنقص الحاد في الأكسجين». وحض المركز المواطنين على ضرورة التشدد في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مطالباً بسرعة مساعدته لتجاوز هذه المحنة.

وفيما يتعلق باللقاحات، جدد الاتحاد الأوروبي دعم ليبيا في مواجهة وباء «كوفيد – 19»، مشيراً إلى أنه ساهم مع وزارة التنمية الألمانية والسفارة الألمانية لدى البلاد في دعم منظمة «يونيسف» ووزارة الصحة الليبية لضمان استعداد القطاع الصحي للاستجابة لاحتياجات الليبيين في التصدي للجائحة.

ولفتت بعثة الاتحاد لدى ليبيا إلى أن حملة التلقيح الوطنية الاستثنائية التي أطلقتها «يونيسف» ووزير الصحة الليبي في مدينة بنغازي منتصف الأسبوع الماضي، للتطعيم الشامل ضد الفيروس تم دعمها بـ6480 جرعة لقاح.

وارتفع العدد التراكمي إلى 305 آلاف مصاب بـ«كورونا» في عموم ليبيا منذ ظهور الفيروس بحسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وتظل النسبة الأكبر من الإصابات في مدن غرب ليبيا. وسبق لعبد الباسط سميو مدير إدارة التطعيمات بالمركز، أن ذكر أن إجمالي المطعمين بالجرعة الأولى للقاحات «كورونا» تجاوز مليوناً و31 ألف مطعم في جميع البلاد، لافتاً إلى أن مراكز التطعيم تواصل تلقيح المواطنين بلقاح «سينوفارم» كجرعة أولى، و«أسترازينيكا» كجرعة ثانية.