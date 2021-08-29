حزب تيار المشروع الوطني يدعو لعدم سحب الثقة من الحكومة

دعا حزب تيار المشروع الوطني مجلس النواب إلى عدم سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية

وأكد الحزب في بيان له على حق مجلس النواب في متابعة أداء الحكومة عبر لجانه المختصة ومؤسساته الرقابية وحقه في لوم الحكومة على آدائها المتواضع إلا أن الحزب دعا أعضاء مجلس النواب إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية والوطنية تجاه شعبهم وبلدهم وعدم التسرع باتخاذ خطوات من شأنها سحب الثقة من الحكومة في مثل هذه الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد نتيجة الانقسام السياسي والغزو الأجنبي وحالة الاقتتال بين الأشقاء وتفكك مؤسسات الدولة وما نتج عنها من هدر للوقت والجهد والمال العام وتعريض سيادة الدولة وحياة المواطنين للخطر في ظل ارتفاع نسبة الجريمة والبطالة والفقر والأوبئة والأمراض.

وطالب الحزب باستمرار عمل الحكومة حتى حلول الأجل المقرر للانتخابات في 24 ديسمبر المقبل خاصة وأن سحب الثقة منها لن يؤدي لحل المشكلة ولن يضيف سوى المزيد من العقبات والتحديات خاصة وأن الحكومة لم يتبقى لها إلا أيام معدودة.

ودعا مجلس النواب إلى سن القاعدة الدستورية أو الإطار العام الذي سيجري على أساسه الانتخابات النيابية والرئاسية المباشرة في 24 ديسمبر 2021.