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الجزائر.. أبو الغيط يشارك في اجتماع دول جوار ليبيا

تم النشر منذُ 45 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اجتماع دول جوار ليبيا، الذي يعقد في الجزائر بمشاركة وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي

ويأتي الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر في إطار الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة الليبية، ويعد الثاني عقب الاجتماع الذي عقد في 22 من يناير الماضي.

في سياق منفصل، قال مصدر دبلوماسي: إنَّ أبو الغيط ربما يقود محاولة لرأب الصدع بين المغرب والجزائر بعد إعلان الأخيرة قطع علاقاتها مع المغرب الأسبوع الماضي، وذلك قبيل انعقاد الدورة الجديدة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في سبتمبر المقبل، والمؤمل أن تستضيفها الجزائر أيضا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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  • — كان فيكم خير— . على رأس أولويات الاجتماعات الفاضية , هو” فتح أجواء الطيران العربي” للدول الجوار ودول العالم من أورروبا لبريطانيا وأمريكا وحتى الصين وكوريا وأندونيسيا أو يتم ايقاف مصالحهم ـ كما فعلوا مع شركات الخطوط العربية ـ لكن هذه تحتاج لرجال صادقين وأقوياء ووطنيين

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