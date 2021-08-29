ردًا على هجوم الدبيبة لتونس .. المرغني : لن نقبل أبدا أن تهاجم أو تهان تونس

أخبار ليبيا 24

قال صلاح المرغني وزير العدل في حكومة علي زيان إن الليبيون والتونسيون شعب واحد في دولتين، فتحية وسلام لأهلنا في تونس، وتقدير عظيم واحترام كبير لتونس رئيسا وحكومة وشعبا .

وأضاف وزير العدل الأسبق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “علاقتنا بتونس علاقة ارتباط ضارب في جذور التاريخ والمصير والعقيدة، لا نقبل أبدا أن تهاجم أو تهان تونس، ومن فعل أو يفعل هذا كائنا من كان لا يمثلنى ولا يمثل إلا نفسه”.

وتابع ” ننتظر من تونس كعهدنا بها القيادة والقدوة في احترام وتكريم الإنسان وحقوقه، فنحمد الله على أهل وجوار محبين شرقا وغربا”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد هاجم تونس، ورد على اتهام ليبيا بتصدير الإرهاب، قائلا في كلمة للشعب الليبي، الجمعة “أن الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر ولا يقبل اتهامه بالإرهاب”.

الدبيبة أضاف “بعض الدول الجارة اتهمتنا بأننا إرهابيون.. لكن العشرة آلاف إرهابي الذين دخلوا بلادنا من أين أتوا؟ أنتم الذين جلبتموهم لنا.. الإرهاب جاءنا من الخارج وخصوصا في بعض الدول الجارة”.

وألمح الدبيبة إلى أن السلطات الرسمية في تونس تبنت الاتهامات ضد الدولة الليبية، وقال “أرسلت وفدا كبيرا إلى تونس لنفهم كيف تم اتهامنا بالإرهاب، شعبنا قاوم الإرهاب في كل مكان في ليبيا ولا يزال”.

وتابع “إذا كانت دولة تونس تريد بناء علاقات حقيقية وصادقة معنا لا بد من احترام دول الجوار .. نحن أصبحنا فطنين تفطنا للألاعيب الدولية ولا يمكن أن نقبل تكرار المشاهد السابقة، ولا يمكن أن نرضى بأن يتم الضحك على الليبيين مرة أخرى”، على حد تعبيره .