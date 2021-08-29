العرب اللندنية: الدبيبة يهرب من الضغوط الداخلية بافتعال التصعيد مع تونس

تناول تقرير تحليلي نشرته صحيفة العرب الأسبوعية حالة التوتر السياسي بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة وتونس.

وقال التقرير إن عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبي المؤقت سعى لتجنب ضغوط البرلمان بسحب الثقة من حكومة الوحدة التي يقودها، وذلك بالتصعيد مع تونس على خلفية غلق الحدود بسبب مخاوف تونسية من تسلل عناصر إرهابية وتنفيذ عمليات تستهدف أمن تونس.

وأكد الدبيبة في كلمة له مساء الجمعة أن الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حرّ ولا يقبل اتهامه بالإرهاب، كاشفا عن أنه أرسل وفدا إلى تونس لتوضيح الموقف الليبي.

وقال “لن نقبل باتهامنا بالإرهاب.. أنتم من جلبتم إلينا الإرهابيين وحاسبوا أنفسكم قبل الاتهام. نحن شعب حرّ ولا يمكن أن نقبل اتهامنا بالإرهاب وأنتم حاسبوا أنفسكم يا من تتهموننا بالإرهاب”.

وألمح الدبيبة إلى أن السلطات الرسمية في تونس تبنت الاتهامات ضد الدولة الليبية، وقال “أرسلت وفدا كبيرا إلى تونس لنفهم كيف تم اتهامنا بالإرهاب”.

ولاحظ مراقبون ليبيون أن رد الدبيبة الذي وجه فيه اتهامات لتونس بشأن الإرهاب بدا متشنجا وغير دبلوماسي، وهو ما يظهر حرجا واضحا من إثارة ملف الإرهاب وسكوت الحكومة المؤقتة عن التقارير المختلفة التي تتحدث عن أنشطة وتحركات مشبوهة في بعض مدن الغرب الليبي.

وأشار المراقبون إلى أن حكومة الدبيبة وداعميها يعملون على تطبيع الأوضاع الحالية بما فيها الحفاظ على وجود الميليشيات المتعددة وبقاء المرتزقة الأجانب ويرون في إثارة الشكوك حول هذا الوجود وكأنها استهداف للحكومة وتشكيك في شرعيتها.

وقال هؤلاء إن ردة فعل الدبيبة على التقارير التي تحذر من استهداف تونس من بوابة الحدود الليبية تعطي مصداقية لتلك التقارير، متسائلين عن سر هذه الحدة في موقف رئيس الحكومة الليبية وهل تخفي تسترا على ما يجري من نفوذ متزايد للميليشيات والمرتزقة وتركيا تحت غطاء الاستقرار الحكومي.

وشددت تونس إجراءاتها الأمنية والعسكرية على حدودها الجنوبية الشرقية مع ليبيا وأغلقتها بشكل تام بالتزامن مع حديث الرئيس قيس سعيد عن وجود مخططات للاغتيال والقتل والدماء.

وحرص الوفد الوزاري الليبي الذي زار تونس منذ يومين على تأكيد أنّ الأمور جيدة بين البلدين، ونفى التقارير الخاصة بالإرهاب، لكن تونس تمسّكت باستمرار إغلاق الحدود إلى أجل غير واضح، ما يؤكد أن الجهات الرسمية التونسية لم تقتنع بالتطمينات التي حصلت عليها من الحكومة الليبية.

والجمعة الماضي مدّد قيس سعيّد بأمر رئاسي صدر في الجريدة الرسمية إعلان المثلث الحدودي الجنوبي منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية بداية من التاسع والعشرين من أغسطس الحالي في مواصلة للقرار الصادر منذ العام 2013.

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