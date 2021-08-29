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الجزائر تستضيف غدا اجتماع وزاري لدول الجوار الليبي

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تستضيف الجزائر يوم غد الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار الليبي بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الوزير عثمان الجرندي، سيشارك في الاجتماع كما سيبحث مع نظيرته الليبية الحدود البرية بين البلدين ومسائل اخرى تخص العلاقات الثنائية.

وكان وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة أعلن أن الاجتماع الذي يتواصل ليوين سيبحث آفاق العملية السياسية لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة ومساهمة دول المنطقة من خلال الاجتماع الوزاري لبلدان الجوار بالجزائر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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  • — كان فيكم خير . على رأس أولويات الاجتماعات الفاضية , هو” فتح أجواء الطيران العربي” للدول الجوار ودول العالم من أورروبا لبريطانيا وأمريكا وحتى الصين وكوريا وأندونيسيا أو يتم ايقاف مصالحهم ـ كما فعلوا مع شركات الخطوط العربية ـ لكن هذه تحتاج لرجال صادقين وأقوياء ووطنيين

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