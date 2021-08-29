أجواء ساخنة وتكاثر للسحب على مناطق متفرقة

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة بداية من اليوم الأحد.

وأشار المركز في الملخص العام إلى أن الأجواء تبقى ساخنة نسبيا نهار اليوم على مناطق الشمال الغربي مع تكاثر للسحب، بينما يبقى الطقس دون تغير على باقي المناطق.

رأس إجدير حتى سرت– سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس: السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا خاصة على مناطق (جبل نفوسة- ترهونة وبني وليد –مزده- القريات) يصحبها خلايا من السحب الرعدية، واحتمال سقوط أمطار متفرقة.

•الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساء اليوم تدريجيا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 42) مْ، وتسجل تراجعا من مساء اليوم.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على المنطقة من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي، وما بين (35 – 40)مْ على باقي المناطق، وتسجل زيادة طفيفة يوم غد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر على غدامس ومناطق الجفرة.

•الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 42) مْ.

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